Cíntia Dicker explica os 'apagões' de Pedro Scooby que viraram meme no BBB 22

Os momentos de distração de Pedro Scooby no Big Brother Brasil (BBB) 22 vêm gerando memes e divertindo telespectadores do programa a cada semana. A esposa do surfista, a modelo Cintia Dicker, disse que na vida real o brother é exatamente do mesmo jeito e revela já estar acostumada. As informações são do jornal Extra.

"No começo do nosso namoro, eu não o conhecia direito. Aí eu estava falando com o Pedro e, do nada, ele ia para outro lugar! Eu perguntava: 'Você não está escutando nada do que eu estou falando?', e ele respondia: 'Pode falar, amor'. Mas aí eu, que era muito ansiosa, já ficava pau da vida porque tinha que falar tudo de novo", relembra a modelo.

Ela se disse surpresa com a repercussão dos momentos do marido exibidos pelo programa. E, apesar de se irritar no início do relacionamento, ela já entendeu que as distrações fazem parte de sua personalidade.

"Foi só no começo mesmo, porque eu achava que ele não estava dando moral nenhuma para o que eu estava falando. Mas não era, é o jeito dele, estava pensando em outra coisa. Depois ele volta com a maior calma e aí não tem como brigar porque ele vem com aquele jeito dele: 'Pode falar, meu amor'", diz.

Os "apagões" de Scooby já viraram rotina nos vídeos exibidos pelo programa. Como pano de fundo, a edição do reality coloca a letra bem-humorada de "Because I got high", do rapper americano Afroman.