Ex-ator de 'Malhação' é proibido de vender cerveja nas ruas do Rio

O ex-ator de "Malhação", Daniel Erthal, está proibido de vender cerveja nas ruas do Rio de Janeiro. Fiscais da Prefeitura da cidade alegaram que o artista tem que desembolsar R$ 2,8 mil ao ano para ficar em um ponto fixo.

Daniel quer seu alvará de ambulante para trabalhar, e calcula que perderá cerca de R$ 12 mil, já que neste sábado (4) acontece o show gratuito da cantora Madonna na praia de Copacabana.

“Só penso nisso. Mandei mensagem agora para o sub-prefeito pedindo uma solução, pedindo para contribuir com a venda durante o show. Estou esperando uma resposta. Em média poderia vender 1,2 mil latas, num tíquete médio de R$ 10 cada, faturaria aí uns R$ 12 mil”, contou ele ao Extra.

Daniel vendia cerveja na rua Santa Clara, onde ele mora, desde o ano passado. “Eu tinha acabado de conversar com o sub-prefeito e uma hora depois eles chegaram e me disseram que eu não poderia estar ali, eu nem estava comercializando, não tinha mercadoria no carrinho, só ia testar a luz”.

A solução foi o ponto fixo, mas os locais oferecidos pela Prefeitura não agradaram o ator. “O problema é que você tem que pagar e ficar esperando a liberação sem saber exatamente quando e onde poder trabalhar. Eu não posso esperar, por isso estou pleiteando meu alvará de ambulante, como tem o pipoqueiro, o vendedor de coco, e ficar na mesma rua em que já ficava. O carrinho tem o mesmo tamanho”, argumentou.

Kombi

Daniel viralizou nas redes sociais em janeiro deste ano após ser flagrado como vendedor ambulante no Rio de Janeiro. Logo em seguida, ele ganhou uma kombi de um cliente para trabalhar. Desde então, o ator vem mostrando a nova realidade nas redes sociais.