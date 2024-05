Bianca Rinaldi diz que Marlene Mattos a humilhava por conta do peso: 'Tive broncas'

Hoje conhecida por seu trabalho como atriz, Bianca Rinaldi foi paquita do programa “Xou da Xuxa”, aos 15 anos. Ela permaneceu no trabalho até os 20 anos e revelou que foi humilhada pela diretora Marlene Mattos devido ao seu peso.

“Pessoalmente, tive broncas. Claro que tive, todo mundo teve. Momentos de humilhação, vamos falar assim, tive alguns sempre relacionados ao peso. Não foi legal”, disse em entrevista ao podcast “Desculpa Alguma Coisa”, de Tati Bernardi.

“Ela sempre expunha, ela não chegava no particular para falar. Ela falava na hora, não importava quem estivesse. Era bem ruim. Esse momento que tive da música, para mim, sempre foi um grande trauma. Ela dizia: 'Bianca não canta nada, mas essa música eu quero que você cante'. Aí me colocou na aula de canto, me levou para um show da Rita Lee. Não sabia nada mesmo”, disse ainda a artista.

Já sobre a relação com Xuxa, Bianca teceu elogios sobre a apresentadora. “Muito aprendizado. Tudo muito novidade para mim, uma escola. A Xuxa sempre defendia muito a gente. Dizia: 'Bianca, o que você precisar, eu estou aqui. Você é linda, tem muito talento'. Ela sempre se colocou muito à disposição da gente”, concluiu a atriz.