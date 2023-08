Ex-paquita, Bianca Rinaldi relembra bullying de Marlene Mattos

A ex-paquita e atriz Bianca Rinaldi falou em entrevista sobre sua relação com a ex-empresária de Xuxa, Marlene Mattos. Ela ainda elogiou a coragem da apresentadora de expor na série documental “Xuxa, o Documentário”, disponível no Globoplay, a relação abusiva com a ex-diretora.

“Ali todo mundo passou por muitas coisas, mas ninguém passou mais que a Xuxa, que é quem convivia com ela 24 horas e estava à frente de tudo", disse Bianca à Quem.

"O bullying, as broncas, aconteciam para todo mundo, mas a Xuxa sofria muito mais porque ela era o carro-chefe, a Marlene estava ali por ela. É muita coragem dela e muita disponibilidade com o outro de expor tudo realmente para um bem maior. Eu bato palmas", acrescentou ainda Bianca.

A ex-paquita relembrou que entrou no “Xou da Xuxa” aos 15 anos, e que o programa foi sua transição da ginástica artística para o mundo do entretenimento.

“Eu já era atleta antes, e fui trabalhar em um meio muito diferente do que eu vivia. Falo que a minha adolescência foi um pouco tardia”.