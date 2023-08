Paulinho da Viola recebe alta do CTI após cirurgia para retirada de tumor

O cantor Paulinho da Viola recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (2). O artista de 80 anos está internado desde a madrugada de segunda-feira (31), após passar mal e ter um sangramento digestivo.

Paulinho passou por uma cirurgia para retirada de tumor no intestino. Ele apresenta boa evolução no pós-operatório e iniciou uma dieta por via oral nesta quarta-feira (2), segundo comunicado do cirurgião Octávio Vaz publicado no perfil do músico.

O artista agradeceu ao carinho e às mensagens de apoio, segundo a sua assessoria. "Estou confiante que em breve estarei de volta. Um abraço a todos", disse aos fãs por intermédio da equipe.

Paulinho descobriu um tumor estromal gastrointestinal na segunda, após realizar exames. Logo depois, passou por uma enterectomia, cirurgia para retirada de uma parte do intestino.

Shows cancelados

Devido ao mal-estar, Paulinho cancelou o show que faria em Três Rios, no Rio de Janeiro, no último domingo (30).

O sambista tinha show marcado no Centro de Eventos da UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado (5), mas a apresentação também foi cancelada.

Paulinho está fazendo shows da turnê comemorativa de seus 80 anos. O restante da agenda de apresentações deve ser avaliada conforme o quadro médico.