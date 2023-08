Paulinho da Viola, internado por mal-estar, passa por cirurgia para retirar tumor do intestino

O músico Paulinho da Viola passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um tumor no intestino nesta segunda-feira (31), na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa do cantor de 80 anos.

Segundo a equipe, uma biópsia para averiguar se o tumor era benigno ou maligno deve ser realizada posteriormente. Ele está internado desde a noite do último domingo (30), quando passou mal e precisou cancelar em cima da hora uma apresentação que faria em Três Rios, no Interior do Estado.

Ainda conforme a assessoria, o cantor "sentiu-se mal poucas horas antes da apresentação em Três Rios, com queda de pressão. Foi constatado um pequeno sangramento digestivo que determinou o cancelamento e seu retorno ao Rio".

Exames

Na manhã desta segunda (31), Paulinho passou por uma bateria de exames para determinar um diagnóstico. Segundo boletim médico divulgado durante a tarde, a investigação apontou para um GIST (tumor estromal gastrointestinal) de intestino delgado. "Com esse diagnóstico, foi submetido a uma enterectomia [retirada cirúrgica de um pedaço do intestino] para tratamento dessa lesão. A operação transcorreu normalmente e o paciente passa bem", diz o comunicado.

"Esse é um tipo de tumor muito específico, no intestino delgado, de menor risco de expansão. No caso dele, foi tirado. É de difícil visualização nos exames de praxe. Ele faz os checkups com frequência e não havia sido detectado nada", completou a assessoria de imprensa do cantor.

Agenda de shows cancelada

O sambista tinha show marcado no Centro de Eventos da UFSC, em Florianópolis, Santa Catarina, no próximo sábado, 5 de agosto, mas a apresentação também será cancelada. O restante da agenda de shows será avaliada após uma posição médica.