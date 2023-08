Causa da morte do ator Treat Williams é divulgada pela polícia

A Polícia do Estado de Vermont divulgou, na terça-feira (1º), a causa da morte do ator Treat Williams. O artista, que tinha 71 anos, faleceu de “trauma grave e perda de sangue” após um acidente de moto, em junho.

As autoridades também confirmaram que o homem identificado como Ryan Koss causou o acidente. Ele é acusado de dirigir de forma “extremamente negligente”.

Ryan estava dirigindo um SUV Honda Element em 12 de junho, quando "virou seu caminho no sentido da motocicleta do Sr. Williams", o que resultou nos ferimentos fatais do ator, conforme o comunicado enviado pela polícia à imprensa. O ator não conseguiu evitar uma colisão e foi arremessado da moto.

Ferimentos graves

“Ele sofreu ferimentos graves e foi levado de avião para o Albany Medical Center em Albany, Nova York, onde foi declarado morto”. Ainda segundo a nota, Treat Williams usava capacete e chegou a conversar com os paramédicos, antes de sucumbir aos ferimentos.

Ryan Koss deve ser julgado em 25 de setembro na Divisão Criminal do Tribunal Superior de Vermont, em Bennington. Treat Williams trabalhou em séries como “Everwood” e chegou a ser indicado ao Globo de Ouro por seu trabalho em “Hair”.