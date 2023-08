Influencer Léo do Coque é preso suspeito de agredir esposa, Gicely Rafaela

O influenciador digital Leo do Coque foi preso em flagrante e autuado na Lei Maria da Penha por lesão corporal contra a esposa, a também influencer Gicely Rafaela, na noite dessa terça-feira (1º), em um hotel na Barra de São Miguel, no litoral Sul de Alagoas. Ambos publicaram vídeos da briga e trocaram acusações nas redes sociais.

A Polícia Militar foi acionada e Gicely registrou queixa na Central de Flagrantes de Maceió. Autuado, Leo passou a noite na delegacia e, na manhã desta quarta (2), foi levado para Audiência de Custódia.

Leo do coque foi liberado após pagar uma fiança de 10 salários mínimos. A juíza Vilma Renata Jatobá de Carvalho também determinou aplicação de medidas protetivas, entre elas o distanciamento de 100 metros da influenciadora e proibição de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação.

Leo e Gicely estavam se preparando para participar da Casa da Barra, evento promovido por Carlinhos Maia. O casal está junto há quatro anos e tem uma filha.

Segundo relato da influencer, Leo havia usado drogas antes da briga e que essa não teria sido a primeira vez que houve agressão física entre os dois. Ela diz que toda a confusão começou após uma brincadeira.

Violência

Gicely afirmou também que Leo tentou estrangulá-la e tapou sua boca com a mão. Em sua defesa, ela teria mordido o braço dele para conseguir sair do quarto. A mulher foi socorrida por funcionários do hotel e acionou a polícia.

"A mordida que eu dei no braço foi porque ele me deu um mata-leão, ele se batia e filmava. Então, se eu não devo, chamei a polícia. Eu quero [exame de] corpo de delito, eu quero provar a minha inocência, porque eu fui acusada de algo que eu não fiz", disse Gicely.

Já Leo do Coque alegou que a esposa arrumou as malas para ir embora e ele ficou na porta para impedi-la, quando levou uma mordida no braço. Foi quando ela começou a gritar pedindo por socorro.

Durante a briga dentro do quarto, funcionários do hotel interviram e acionaram os policiais militares, que entraram no apartamento e levaram Leo até a viatura, sem resistência.