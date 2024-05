'Asoka Makeup': Influencer brasileira soma mais de 295 milhões de visualizações em vídeo da trend

A Asoka Makeup é a nova trend do TikTok, na qual os influenciadores fazem dezenas de transições de maquiagem com a trilha sonora de um filme indiano. A influenciadora digital brasileira Camila Pudim, de Goiânia, é um dos destaques da trend, e soma em seu vídeo mais de 295 milhões de visualizações na rede social.

Durante o vídeo de pouco mais de 1 minuto, ela faz cerca de 30 transições, além de trocas de peruca, lentes e maquiagem, ao som da música “San Sanana”. Atualmente, Camila conta com mais de 16 milhões de seguidores no TikTok, 4,3 milhões no Instagram e mais de 7 milhões de inscritos no YouTube. Nas redes sociais, ela compartilha vídeos de temas como humor e beleza.

A trend de maquiagem foi inspirada no filme indiano Asoka, lançado em 2001. “San Sanana” também faz parte do longa-metragem. Apesar da música ser em um idioma bem diferente do português, esse não foi um impeditivo para que a trend ganhasse notoriedade no Brasil. Basta alguns minutos para decorar a canção.

Famosas como a ex-BBB Brunna Gonçalves também entraram na brincadeira. A influenciadora da Indonésia Jharna Bhagwani é apontada como percursora na trend, e seu vídeo também está fazendo sucesso nas redes sociais. No Ceará, a beauty expert Karla Alexandrina também gravou sua própria versão da Asoka Makeup.

O que é

Na Asoka Makupe, as influenciadoras fazem várias trocas de maquiagens apresentadas em dezenas de transições e terminam vestidas e maquiadas com elementos da cultura da Índia.