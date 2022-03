Jade Picon assina contrato com a Globo até 2024, diz colunista

Os fãs de Jade Picon que estão sentindo falta da influenciadora digital na televisão já podem comemorar, pois a sétima eliminada do Big Brother Brasil (BBB 22) tem compromissos nas telinhas nos próximos anos, de acordo com informações do Observatório da TV, do portal Uol.

Devido ao sucesso da ex-BBB, a TV Globo vai renovar o contrato pelo período de dois anos. Jade Picon, então, fará parte do cast de talentos da emissora até 2024. O contrato dos ex-participantes do BBB 22 com a Globo, no entanto, se encerra no próximo dia 28 de abril.

Sonho de ser atriz

A influenciadora digital já havia revelado o "sonho enorme de ser atriz" em entrevista ao Fantástico, após deixar o BBB 22. A repórter Renata Capucci a questionou sobre a atuação: "Será que podemos ver a Jade numa novela, numa minissérie?". A influenciadora não exitou: "Vamos ver. É meu sonho, meu sonho, apresentadora, não sei, vamos ver".

Novo 'Encontro'

Ainda segundo a coluna, a irmã de Leo Picon deve ser uma das apresentadoras do novo ‘Encontro’ que tem estreia programada para agosto.

Fátima Bernardes deve se despedir da atração no segundo semestre desse ano para se dedicar a outros trabalhos dentro do Grupo Globo. Além de Jade, artistas como Sabrina Sato, Priscilla Alcantara e Sandra Annenberg estão cotadas para integrar o novo projeto do programa matinal.