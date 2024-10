Cid Moreira gravou a Bíblia Sagrada em áudio e projeto vendeu mais de R$ 60 milhões

Cid Moreira, que faleceu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos, ficou famoso pelo trabalho na televisão e no rádio, mas também entrou nas casas brasileiras por meio das locuções bíblicas. Quem nunca ouviu um salmo narrado pela marcante voz do jornalista? Ele chegou a relatar que o projeto nasceu pequeno, mas acabou sendo necessário gravar a Bíblia inteira para vendas de e-book.

A história foi revisitada por ele em 2023, durante o podcast PodPeople, com a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. Na ocasião, ele contou que gravaria 12 volumes do livro religioso, mas o número dobrou logo em seguida.

Tudo começou logo após Cid deixar a bancada do Jornal Nacional, atração jornalística que apresentou mais de 8 mil vezes. "Quando deixei a bancada do jornal, abriu-se uma lacuna e eu não sabia o que fazer", contou ele.

Sobre a proposta, Cid explicou do que se tratava: "Eu estava saindo para jogar tênis e me ligaram, convidando para ler textos mais populares da Bíblia, do Novo Testamento", contou ele. Os volumes eram vendidos, na época, a R$ 3,90.

O projeto foi um verdadeiro sucesso e rendeu, apenas nesse início, mais de R$ 60 milhões, o que despertou a ideia para algo ainda maior. "Eu pensei 'se isso fez sucesso'... Veio uma vozinha na minha cabeça: ‘Porque não grava a Bíblia toda?’ Era a época áurea do CD!", continuou.

A proposta, no entanto, foi recusada pelo produtor do primeiro projeto, o que não impediu um empresário e filantropo de embarcar na ideia e iniciar as gravações. "Foi graças ao sucesso no JN e Fantástico. Se não fosse isso...", comentou ele ao refletir por qual motivo foi chamado para a tarefa. Ao todo, seis anos foram necessários para que Cid gravasse o livro inteiramente.

Sucesso do Salmo 91

Além do sucesso do projeto, o Salmo 91, um dos presentes na Bíblia, parece ser um dos mais buscados no Google até hoje. Segundo dados da própria plataforma, as buscas pelo salmo em questão gravado por Cid Moreira aumentaram em mais 150% após a notícia da morte dele ser confirmada.

O Google ainda aponta que o nome dele ligado ao salmo registrou máximo interesse nas pesquisas relacionadas ao longo da manhã desta quinta-feira (3).