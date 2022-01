Novo 'Encontro' pode ter até três apresentadoras, dentre elas Sandra Annenberg, diz colunista

O programa 'Encontro', da TV Globo, completa dez anos em maio de 2022 e será reformulado com uma grande mudança: a atração contará com pelo menos três apresentadoras. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles.

Segundo a jornalista, a permanência de Fátima Bernardes no programa ainda é motivo de negociação entre ela e a emissora, mas ficar como apresentadora única está descartado. A ideia é que haja, além de Fátima, Sandra Annenberg e Tati Machado.

A quantidade de folgas e férias de Fátima têm gerado muito burburinho e, internamente, cogitam a possibilidade de ela não querer mais a responsabilidade de apresentar um diário ao vivo. Por isso, as mudanças previstas devem ser colocadas em prática.

Pautas mais progressistas serão descartadas

A reformulação deve ser principalmente de tom. Em razão do perfil de público dessa faixa ser de família, a Globo entende que o programa não funciona com pautas mais progressistas e com uma pegada desconstruída, segundo o Metrópoles.

Dessa forma, o tom do novo Encontro passa a ser mais jornalístico, com uma curadora de saúde, giro pelo Brasil, sem renunciar a pautas do entretenimento com novelas e celebridades.