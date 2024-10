Previsão do signo de Áries para hoje, 3 de outubro

A Lua em Libra bate de frente com Marte, e o clima pode esquentar. O dia começa com uma atmosfera de provocação e uma certa agressividade no ar. Sabe aquela sensação de que tudo está prestes a transbordar? Pois é, tenha cuidado, pois algo pode explodir. Emoções à flor da pele podem te levar a reagir de forma impulsiva, então fique atento para não se deixar levar.



A boa notícia é que, no período da tarde, a Lua se junta a Júpiter em busca de um pouco de paz. Esse aspecto traz um alívio e tenta acalmar os ânimos. Aproveite esse momento para controlar seus impulsos emocionais e evitar conflitos desnecessários, já que a tendência do dia é que as pessoas se sintam provocadas facilmente. Respire fundo e mantenha o equilíbrio!

Signo de Áries hoje

A tensão entre a Lua e Marte pode deixar você ainda mais impaciente, Ariano(a). Hoje, pequenas provocações podem virar grandes conflitos se você não controlar seus impulsos. Respire fundo antes de reagir e evite discussões. À tarde, Júpiter traz uma oportunidade de reequilibrar as energias. Mantenha a calma e foque no que realmente importa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.