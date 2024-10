Governo atualiza lista de bets autorizadas no Brasil; veja nomes

O Ministério da Fazenda atualizou a lista das empresas de apostas online, as bets, que estão aptas a continuar operando em território nacional. O novo documento foi publicado na noite de terça-feira (2)

Ao todo, são 205 bets, que pertencem a 93 empresas, que poderão atuar no País. Ainda há 18 bets autorizada para nível estadual. No primeiro levantamento divulgado pelo Governo Federal, 89 empresas, que operam um total de 193 bets, estavam autorizadas a funcionar no País até o fim do ano.

Veja nova lista de bets autorizadas no Brasil:

Kaizen Gaming Brasil Ltda – Betano

Superbet Interactive Brasil Ltda (SPRBT) – Superbet, Magicjackpot e Luckydays

MMD Tecnologia, Entretenimento e Marketing Ltda – ReidoPitaco e Pitaco

Ventmear Brasil S.A. – Sportingbet e Betboo

Big Brazil Tecnologia – Caesar’s

NSX Brasil S.A. – Betnacional, Mr. Jack Bet e Pagbet

Apollo Operations Ltda – KTO

Simulcasting Brasil Som e Imagem S.A. – Betsson

Galera Gaming Jogos Eletrônicos S.A. – Galera Bet

F12 do Brasil Jogos Eletrônicos – F12.bet, Luva.bet e Brasil bet

Blac Jogos Ltda – SportyBet

EB Intermediações e Jogos S/A – EstrelaBet

Betfair Brasil Ltda – Betfair e PokerStars

OIG Gaming Brasil Ltda – 7 Games, Betao e R7

NVBT Gaming Ltda – Novibet

Seguro Bet Ltda – SeguroBet

GameWiz Brasil Ltda – ijogo, fogo777, p9, 9f, 6r e bet.app

HS do Brasil Ltda – Bet365

Aposta Ganha Loterias Ltda – Aposta Ganha

Futuras Apostas Ltda – Brazino777

Sorento Bay Ltda – Betway, Jackpot City, Spin Palace

H2 Licensed Ltda – SeuBet e H2 Bet

SC Operating Brasil Ltda – VBet e Vivaro

CDA Gaming Ltda – Casa de Apostas e Bet Sul

Fast Gamings S.A. – BetFast, Faz1bet e Tivobet

Lucky Gaming LTDA – 4play e Pagol

Grove Eagle Gestão de Bens LTDA – Estadium, Joganho e Oten

Suprema Bet Ltda – SupremaBet, MaximaBet e XPGames

Betesporte Aposta Online Ltda – Betesporte e Lance de Sorte

King Panda Group Ltda – King Panda

Boa Lion S.A. – Leo Vegas e Royal Panda

Betspeed Ltda – Betspeed

Levante Brasil Ltda – Sorte online e Lottoland

Digiplus Brazil Interactive Ltda – ArenaPlus

Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda – PixBet, Flabet e Bet da Sorte

Lema Administração e Participações S.A. – Rio Jogo, LottoMaster e betagora

Hope Gaming Ltda – Playpix e Dupoc

Betbr Loterias Ltda – Apostou, b1.bet e BRBET

Gorillas Group do Brasil Ltda – Bet Gorillas e Donald bet

EA Entretenimento e Esportes Ltda – BateuBet

Track Gaming Brasil Ltda – Bet Warrior

Sortenabet Gaming Brasil S.A. – pixmile, Sorte na Bet e Bet Fusion

Bell Ventures Digital Ltda – Bandbet e vivasorte

Brilliant Games – Afun

Foggo Entertainment – Blaze e Jonbet

Ana Gaming Brasil S/A – Bet7k, Cassino Pix e Bet Vera

7MBR Ltda – Cbet, Vertbet e Dashboard Fund

UPBET Brasil Ltda – UPBETBR, 9d e Wjcasino

Enseada Serviços e Tecnologia Ltda – Betmotion, Betman e Apostou Ganhou

Alfa Entretenimento S.A – Alfa.bet

Select Operations Ltda – MMABet, PAPI GAMES e IN2BET

B3T4 International Group LTDA – Bet4

Sabiá Administração Ltda – BR4Bet, GoldeBet e lotogreen

A2FBR Ltda – Bolsa de Aposta, Fullbet, BetBra, Pinnacle, MatchBook e Verdinha

Betboom Ltda – betboom

Tropicalize Bet Lrda – BetFive, IO, B2X, JetBet, SorteBet e Pinbet

Aposta 1 Ltda – Aposta 1 e Apostamax

Jogo Principal Ltda – InplayBet, GingaBet e QGBet

Skill on net Ltda – Bacana Play e Play Uzu

Worls Sports Technology Ltda – BetCopa

AF Tecnologia e Soluções Financeiras Ltda – Aposta365

RR Participações e Intermediações de Negócios Ltda – multibet e acelerabet

GGR7 Lazer Pagm e Particip S.A. – Play7, Zedocash e Bankbet

Fortuna Diversões Eletrônicas Ltda – Amabet, BetFortuna e Fortuna Play

FC Entretenimento Esportivo Ltda – LampionsBet

Responsa Camming Brasil Lrda – Responsa, Joga Limpo e Odd Fair

SPE Única Bet Ltda – Única Bet, Bicho no Pix e Claro Bet

Lindau Gaming Brasil S.A. – FazoBetAí, oleybet e betpark

Meridian Gaming Brasil SPE Ltda – Meridianbet

Laguna Serviços e Tecnologia Ltda – NossaBet, Spin365 e Mundifortuna

Atlantis Comércio Eletrônico e Software House – MetBet, EsportivaBet e MetGol 100%

Estadox Ltda – Tropino e Anima Bet

Vanguard Entretenimento Brasil Ltda – Esporte 365, Bet Aki e Jogo de Ouro

WK Negócios e Finanças Ltda

Zona de Jogo Negócios e Participações Ltda – Zona de Jogo, ApostaOnline e OnlyBets

Logame do Brasil Ltda – Logame, LogFlix e Liderbet

SevenX Gaming S/A – Bullsbet

Elisa.bet Casa de Apostas Esportivas e Cassino Online – Elisa.bet, Pagamentos.bet e Lotoaposta

Bbet Ltda – Davbet e playbonds

Bet.bet Soluções Tecnológicas S.A – Bet.bet

Defy Ltda – 1xBet, 1xcassinos e Apuesta 360

Olavir Ltda – Rivalo

Hilgardo Gaming Ltda – A247

Brand Force Mastery Ltda – Receba.com, Latinbet e Lumosbet

Sistema Lotérico de Pernambuco Ltda – Mc Games, MonteCarlosbet e MonteCarlos

Cash for Pay Ltda – Betmillion, ApostaTudo e Betsat

Zbet Ltda – Zbet, Xbet e Kbet

Puskas Bet Administradora de Apostas Esportivas – Puskás Bet, Cibet e Big Win Free

G2 Negócios Digitais Ltda – GRXBetBRX Gaming S.A. – BRX Gaming e Ricobet

Amplexus Corporation Ltda – Parimatch

Nexus International Ltda – Megaposta, Betex e Lanistar

JBD Comunicação e Tecnologia Ltda – Marjosports, Hanzbet e Chegou Bet

Autorizadas em seus estados:

BETPR Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA Estado: Paraná

WLC Paraná Exploração de Jogos e Apostas SPE LTDA Estado: Paraná

GAEV Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA Estado: Paraná

SPE Pix Bet Soludges Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA Estado: Paraná

Concessionária de Loterias do Estado do Paraná Laguna Serviços e Tecnologia LTDA Estado: Paraná

Embralote Concessionária de Serviços Lotéricos do Maranhão SPE S/A Estado: Maranhão

WLC Maranhão Exploração de Jogos e Apostas SPE LTDA Estado: Maranhão

SDL Concessionária de Loterias no Estado do Maranhão SPE S/A Estado: Maranhão

BR Lotto Concessionária da Loteria Estadual do Maranhão SPE S/A Estado: Maranhão

Keno Loteria do Brasil LTDA Estado: Minas Gerais

Rede Loto LTDA – BestBet e LotoLegal Estado: Rio de Janeiro

JJBD Comunicação e Tecnologia LTDA – marjosports Estado: Rio de Janeiro

PixBet Soluções Tecnológicas LTDA - pixbet e pixhora Estado: Rio de Janeiro

STD Soft Desenvolvimento de Programas de Computadores LTDA – Apostou Estado: Rio de Janeiro

Lema Administração e Participações LTDA – RioJogos Estado: Rio de Janeiro Big Brazil Tecnolotia e Loteria S.A – Caesars Estado: Rio de Janeiro

BetVip Apostas Esportivas S.A – ganhabet, betvip Estado: Rio de Janeiro

Vaidebet Apostas LTDA – vaidebet.com Estado: Rio de Janeiro

Empresas fora da lista

Os sites que não estão na lista divulgada pelo Ministério da Fazenda não podem mais ofertar apostas, em âmbito nacional. A partir do dia 11 de outubro, esses sites começarão a ser derrubados, com auxílio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

As bets que não têm autorização para funcionar permanecerão no ar até 10 de outubro somente para facilitar o pedido de devolução do dinheiro depositado por apostadores. Mesmo após o fim do prazo, os operadores das bets devem continuar assegurando meios para que as pessoas possam sacar os depósitos a que têm direito.