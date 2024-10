Homem armado ameaça funcionário de companhia aérea no Aeroporto de Fortaleza

Um homem ainda não identificado ameaçou atirar no funcionário de uma companhia aérea, no Aeroporto de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (3). Conforme informações apuradas no local pela Verdinha FM, o homem, natural do Rio Grande do Norte, teria tido um conflito em casa com a esposa e queria sair de Fortaleza.

Na área de guichês de check-in do aeroporto, o homem pediu a um funcionário que colocasse ele em algum voo. O trabalhador perguntou se ele teria alguma passagem marcada. Em seguida, a vítima foi surpreendida pela arma e a ameaça.

De imediato, trabalhadores do aeroporto acionaram equipes de segurança e a Polícia Militar. Por medida de segurança, a área de check-in chegou a ser isolada para passageiros no começo da manhã.

Conforme a Polícia Federal, o homem foi contido por PMs e encaminhado ao 10º Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra.

Após serem acionados, PMs conseguiram conter o homem e ele foi preso. O aeroporto está funcionando normalmente, segundo apurado no local.