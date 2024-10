Cid Moreira chegou a apresentar o Jornal Nacional de terno e bermuda; relembre a história

Ícone do jornalismo brasileiro e eterno âncora do Jornal Nacional, Cid Moreira, que morreu nesta terça-feira (3), também já protagonizou um dos momentos mais inusitados do programa. O apresentador chegou a apresentar o telejornal apenas vestindo terno e uma bermuda, devido a um atraso.

A história foi compartilhada pelo jornalista em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da TV Globo, em 2020. Apesar do episódio curioso, Cid ressaltou que isso aconteceu apenas uma vez e que ele se cobrou nos anos seguintes por conta do incidente.

“Era um sábado de Carnaval, eu estava em Itaipava, Petrópolis, e sai para ir ao jornal. Eu ia passar em casa antes para pegar a minha roupa, mas [no caminho] fui engolido por um temporal, água para todo o lado, aquela confusão toda, e cheguei faltando cinco minutos [para começar o noticiário]", explicou.

Na conversa, Cid relembrou que seu parceiro de jornal, o também jornalista Léo Batista, já estava na bancada e que a colega de profissão Alice Maria estaria “roendo as unhas”, apreensiva que não desse tempo dele apresentar o programa.

“Peguei um paletó e uma gravata que eu tinha em um armário lá, coloquei rápido, o Léo saiu e sentei no lugar. Daí o jornal entrou no ar", contou. "Você sabe que eu tenho pesadelo com isso até hoje? Sonho que vou chegar atrasado", revelou.

Carreira na televisão

Cid Moreira teve suas primeiras experiências na televisão entre 1951 e 1956, quando apresentou comerciais ao vivo em programas como “Além da Imaginação” e “Noite de Gala”, na TV Rio.

Segundo o site Memória Globo, Cid Moreira foi o primeiro apresentador do “Jornal Nacional”, bancada em que esteve cerca de 8 mil vezes ao longo de 26 anos. Ao mesmo site, ele contou quais matérias mais gostava de noticiar: "Gosto mais das notícias de grande impacto, de emoção, porque eu tenho sensibilidade para passar isso, e consegui passar durante todos esses anos", disse.