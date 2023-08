Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de agosto

E hoje a Lua se despede do signo de Sagitário, ela sai do curso, cai no vácuo e fica sem rumo. E depois de um descanso merecido, ela chega no signo de Capricórnio, exilada, indiferente. O instinto perde a força e a sensibilidade é disciplinada ou até mesmo ausente.

Nos últimos dias, suas emoções foram mais longe e a razão teve que ceder. Mas quando Capricórnio chega exige moderação, pois sob certas condições, você não chega no topo, não atinge o alvo.

Não importa se hoje é sábado, os ânimos estão mais sérios. O dever chama, a responsabilidade prevalece e a produtividade toma de conta. Você tem muitas ideias, mas hoje é um dia perfeito para calcular todos os passos a serem dados.

Será que você está pronto para colocar em prática ou aplicar suas últimas criações? Aproveite o dia para fazer, construir. O sábado pode não ser tão divertido como você gostaria, mas o trabalho te chama, você tem um dever a cumprir.

A Lua em Capricórnio e o Sol em Virgem, no mais harmonioso dos aspectos, abençoam o seu comprometimento. Sabe aquela sensação de dever cumprido? É essa sensação que vai te trazer confiança. Parecia difícil, mas foi possível porque você foi responsável, se dedicou. Saturno quer disciplina e comprometimento, pois só assim você chega no alto da montanha.

Áries

Hoje você pode enxergar as novas possibilidades do futuro. Abra espaço, caminhos. Aproveite que hoje você está mais intuitivo e busque um sentido maior para sua vida. O melhor a fazer é nutrir seu desejo por conhecimento ou autoconhecimento. Você vai tirar de letra se focar se produzir com qualidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.