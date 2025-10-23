Parcial da enquete de 'A Fazenda' mostra quem sai na Roça
Nizam, Saory e Tàmires disputam a permanência no reality rural.
A parcial da enquete da quinta roça de "A Fazenda 17" mostra a saída de Nizam Hayek, em disputa com Saory Cardoso e Tàmires Assîs. A berlinda será decidida na noite desta quinta-feira (23).
Segundo o levantamento do Diário do Nordeste, o ex-BBB aparece com menos votos para ficar (26.5%). Em seguida está Tàmires (36.1%) e Saory, que é a mais cotada para permanecer na disputa, com 26.5%.
VEJA O RESULTADO
O resultado oficial só será conhecido após o anúncio da apresentadora Adriane Galisteu. "A Fazenda" começa por volta das 22h30.
COMO FOI A FORMAÇÃO DA QUINTA ROÇA?
O trio de roceiros se definiu após Michelle ganhar a Prova do Fazendeiro. A berlinda começou a se desenhar na última terça-feiras com a indicação do então fazendeiro Matheus Martins, que escolheu enviar Saory Cardoso para o primeiro banco.
Antes da votação cara a cara, Michelle Barros usou o Poder da Chama Laranja e escolheu dois peões da Baia para receber votos da sede: Rayane Figliuzzi e Duda Wendling.
Em seguida, Shia Phoenix usou o Poder da Chama Branca, que o possibilitou imunizar dois participantes: um da votação e outro do Resta Um. Então, ele se salvou das indicações da sede e livrou Michelle da dinâmica final.
Depois, começou o cara a cara. Ao receber 11 indicações, Nizam Hayek foi direto para o segundo banquinho. Em resposta, ele puxou Michelle da Baia. Então, no Resta Um, Tàmires Assîs sobrou, fechando o quarteto, e vetou o ex-BBB de disputar a Prova do Fazendeiro. Na quarta, Michelle venceu a dinâmica de liderança e se livrou da berlinda.