Pai de Viih Tube dá indícios de reconciliação com a filha após meses de desentendimento

Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube, deu indícios de uma possível reconciliação com a filha por meio das redes sociais. Os dois estão afastados há alguns meses.

Nesta segunda-feira (9), ele publicou uma reflexão: “Obrigado, meu Deus. O seu tempo não é o meu tempo. Hoje sei disso! Obrigado por colocar as peças de volta no lugar! Fui obrigado a tomar um puxão de orelhas suas para aprender a lição, agora nunca mais erro”, iniciou o colunista.

“Sete meses na espera e eu queria do meu jeito. Fui obrigado a sair de cena e esperar você, meu Deus, cumprir o que havia prometido, que seria no seu tempo, pois eu ainda não estava preparado", acrescentou o avô de Lua e Ravi.

Ele ainda usou as hashtags "minhafamilia", "filhos" e "amorincondicional".

O afastamento de Fabiano com Viih Tube veio à tona no fim de outubro do ano passado, quando ele mesmo lamentou a situação, ao comemorar o aniversário de 51 anos, também em um post no Instagram.

“Hoje, no meu aniversário, olho para trás e vejo o quanto o caminho até aqui foi cheio de obstáculos, mas também de muita superação. Passei por momentos difíceis, enfrentando o burnout e a depressão, que por muito tempo fizeram parecer que a luz no fim do túnel estava longe. Mas, aos poucos, com o apoio de pessoas queridas, principalmente minha psicóloga que me deu muita força, fui redescobrindo a vida”, começou Fabiano, na época.

Ele continuou: “As pessoas têm o hábito de pedir presentes em datas comemorativas e hoje eu não quero pedir absolutamente nada, apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha vitória, meus netos e minha família. Mesmo sem contato, Vitória, saiba que em nenhum dia sequer, você saiu das minhas orações e do meu coração, você é meu maior presente filha.”