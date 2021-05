Olympia Dukakis, ganhadora do Oscar por Feitiço da Lua, morre aos 89 anos

A atriz Olympia Dukakis, ganhadora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1988 pelo filme Feitiço da Lua, faleceu na manhã deste sábado, 1º de maio, aos 89 anos em sua casa em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda não foi revelada.

Legenda: Olympia Dukakis com o Oscar de melhor atriz coadjuvante por 'Feitiço da Lua', em 1988 Foto: Lennox Mcleondon/AP/Arquivo

O anúncio foi feito pelo seu irmão, Apollo Dukakis, através de uma postagem no Facebook. Nela, Apollo relata que sua irmã estava há meses com sua saúde debilitada e que finalmente ela estava em paz, ao lado do seu falecido esposo, Louis Zorich, também ator, com quem teve três filhos.

A atriz e cantora Cher também prestou sua homenagem à Olympia por meio do Twitter. A cantora relatou que as duas riam o tempo todo quando contracenaram juntas em Feitiço da Lua, e que há três semanas conversara com a vencedora do Oscar por telefone.

Olympia Dukakis Was an Amazing,Academy Award Winning Actress.Olympia Played My Mom In Moonstruck,& Even Though Her Part was

That Of a Suffering Wife, We😂ALL The Time.She Would Tell Me How MUCH She Loved Louis,Her”Handsome Talented,Husband”.I Talked To Her 3Wks Ago. Rip Dear One pic.twitter.com/RcCZaeKFmz