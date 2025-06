'O Telefone Preto 2' ganha primeiro trailer com retorno do 'Sequestrador'; assista

O primeiro trailer de "O Telefone Preto 2" foi divulgado pela Universal Pictures no último fim de semana. Com pouco mais de dois minutos, o vídeo mostra o retorno do jovem Finney (Mason Themes) e a ligação dele com o "Sequestrador", interpretado por Ethan Hawke. A estreia está prevista para 16 de outubro.

As cenas divulgadas mostram que o novo filme será mais perturbador que o primeiro, além de indicarem a presença de elementos sobrenaturais. Isso foi confirmado pelo diretor Scott Derrickson, em entrevista ao portal The Hollywood Reporter. “É certamente mais violento, mais assustador, mais gráfico. E parte disso se deve à idade das crianças", comentou.

Derrickson, que também assina o roteiro, não tinha certeza se faria uma sequência, mas foi convencido por Joe Hill, filho do escritor Stephen King. "Pensei que se eu fizesse outro filme, e não uma sequência agora, como se espera, quando eu terminasse, esses garotos já estariam no ensino médio", brincou.

"O Telefone Preto" foi um sucesso de público e crítica quando foi lançado, em 2021. Arrecadou mais de US$ 160 milhões contra um orçamento de US$ 18 milhões. As ideias para a história são de Hill, baseadas nos contos de terror do pai.

No primeiro filme, Finney é sequestrado pelo vilão e colocado em um porão à prova de som. Para sobreviver, ele precisa se comunicar com as antigas vítimas do assassino por meio de um telefone preto. Atualmente, ele pode ser visto por compra ou aluguel nas lojas do Prime Video, Google Play Filmes e YouTube.