Novela Esmeralda: veja o resumo do capítulo de hoje, terça (30)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (30), que vai ao ar às 13h45 na Rede Globo, o estado de saúde do Dr. Bernardo piora.

Resumo de "Esmeralda" hoje, terça (30)

O estado do Dr. Bernardo piora e ele sofre uma parada respiratória. Momentos depois ele morre na presença de José Armando. Adrian fica muito nervoso quando Graziela encontra uma foto de Aurora e ameaça contar para a ela que os dois passaram uma noite juntos.

Graziela conversa com Esmeralda, diz que ela e Adrian se reconciliaram e que Aurora não tem mais nada a ver com a vida dele. José Armando pede a Esmeralda que o deixe registrar José Rodolfo com seu filho. Hortência está muito preocupada com a forma de agir de José Armando e teme que ele possa atrapalhar o casamento de seu filho, Álvaro, com Esmeralda.

Álvaro diz a Esmeralda que José Armando quer registrar José Rodolfo como seu filho para tentar reconquistá-la. José Armando fica muito magoado ao saber que Esmeralda não aceita que ele assuma a paternidade de José Rodolfo.

Que horas começa a novela "Esmeralda" hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn