No BBB 26, Ana Paula diz que está com 'antipatia mortal' de Maxiane

A veterana ficou chateada com a ex-aliada e expôs seu descontentamento com a sister.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra a BBB Ana Paula, de óculos e sentada no sofá da sala do realty.
Legenda: Ana Paula confessou que está com antipatia de Maxiane.
Foto: Reprodução/X.

No BBB 26, Ana Paula Renault admitiu estar com uma “antipatia mortal” por Maxiane, participante que até então fazia parte de seu grupo de aliados. O desabafo aconteceu na manhã deste sábado (25), durante uma conversa com Jonas.

Enquanto falavam sobre o jogo, Ana Paula foi direta ao expor o incômodo. "Não, estou com antipatia mortal”, afirmou, ao comentar sobre Maxiane.

Jonas tentou amenizar a situação e saiu em defesa da sister, com quem já trocou beijos em uma festa. “Ela é boazinha”, disse. A jornalista, no entanto, rebateu: “Já te falei que boazinha não é qualidade de gente. Antipatia é um caminho meio sem volta”.

Entenda o que motivou o atrito

O clima entre Ana Paula e parte de seus aliados azedou na sexta-feira (23). A veterana ficou magoada após ouvir Matheus chamá-la de “patroa” de Milena e perceber que ninguém do grupo saiu em defesa dela ou da amiga.

Abalada, Ana Paula conversou com Juliano Floss, chegou a chorar e demonstrou revolta com a postura dos aliados. “Tava todo mundo lá fora, todo mundo viu. Não teve ninguém pra defender a tia Milena. Só porque o assunto é muito espinhoso, só porque o assunto é muito sensível. Aí vocês vão fingir que a gente não existe, aí na hora de votar vocês querem contar com a gente?”, desabafou.

Confronto no quarto

Após tomar conhecimento das falas de Ana Paula, Maxiane foi até o Quarto Sonho da Eternidade para tentar esclarecer a situação. “Ana, deixa eu te fazer uma pergunta: tava na sala e eu ouvi quando você falou assim: ‘Seus amigos não deram apoio’. Você falou isso?”, questionou a pernambucana.

Ana Paula não recuou e respondeu de forma firme: “Concordo e vou falar de novo. Pra mim, tá gravado".

Maxiane tentou argumentar, dizendo que a exposição poderia enfraquecer o grupo. “Se você quer falar, você fala aqui, pra gente, mas você falou em voz alta. Eu acho que, se a gente é um grupo, a gente não pode desfazer isso”, afirmou, acrescentando: “Você é muito emoção, e algumas pessoas são razão”.

A jornalista, por sua vez, reforçou sua insatisfação. “Determinado comportamento seu, eu não senti que é um grupo”, disparou.

Durante a conversa, Milena chegou a pedir que Ana Paula deixasse Maxiane concluir o que estava dizendo, já que a sister interrompeu a aliada em alguns momentos.

