No BBB 26, Ana Paula diz que está com 'antipatia mortal' de Maxiane

No BBB 26, Ana Paula Renault admitiu estar com uma “antipatia mortal” por Maxiane, participante que até então fazia parte de seu grupo de aliados. O desabafo aconteceu na manhã deste sábado (25), durante uma conversa com Jonas.

Enquanto falavam sobre o jogo, Ana Paula foi direta ao expor o incômodo. "Não, estou com antipatia mortal”, afirmou, ao comentar sobre Maxiane.

Jonas tentou amenizar a situação e saiu em defesa da sister, com quem já trocou beijos em uma festa. “Ela é boazinha”, disse. A jornalista, no entanto, rebateu: “Já te falei que boazinha não é qualidade de gente. Antipatia é um caminho meio sem volta”.

Entenda o que motivou o atrito

O clima entre Ana Paula e parte de seus aliados azedou na sexta-feira (23). A veterana ficou magoada após ouvir Matheus chamá-la de “patroa” de Milena e perceber que ninguém do grupo saiu em defesa dela ou da amiga.

Abalada, Ana Paula conversou com Juliano Floss, chegou a chorar e demonstrou revolta com a postura dos aliados. “Tava todo mundo lá fora, todo mundo viu. Não teve ninguém pra defender a tia Milena. Só porque o assunto é muito espinhoso, só porque o assunto é muito sensível. Aí vocês vão fingir que a gente não existe, aí na hora de votar vocês querem contar com a gente?”, desabafou.

Veja também Zoeira BBB 26: Sarah diz ter rejeição na Paraíba por causa dos fãs de Juliette Zoeira Kelly Key antecipa look que vai usar na festa do BBB26 e brinca com seguidores sobre preparação

Confronto no quarto

Após tomar conhecimento das falas de Ana Paula, Maxiane foi até o Quarto Sonho da Eternidade para tentar esclarecer a situação. “Ana, deixa eu te fazer uma pergunta: tava na sala e eu ouvi quando você falou assim: ‘Seus amigos não deram apoio’. Você falou isso?”, questionou a pernambucana.

Ana Paula não recuou e respondeu de forma firme: “Concordo e vou falar de novo. Pra mim, tá gravado".

Maxiane tentou argumentar, dizendo que a exposição poderia enfraquecer o grupo. “Se você quer falar, você fala aqui, pra gente, mas você falou em voz alta. Eu acho que, se a gente é um grupo, a gente não pode desfazer isso”, afirmou, acrescentando: “Você é muito emoção, e algumas pessoas são razão”.

A jornalista, por sua vez, reforçou sua insatisfação. “Determinado comportamento seu, eu não senti que é um grupo”, disparou.

Durante a conversa, Milena chegou a pedir que Ana Paula deixasse Maxiane concluir o que estava dizendo, já que a sister interrompeu a aliada em alguns momentos.