No BBB 23, Cristian confirma vontade de ficar com Bruna Griphao

A relação de Cristian com Bruna e Paula no BBB 23 foi colocada em xeque após Sarah Aline contar para Ricardo que o brother só se aproximou das duas para colher informações para o Quarto Fundo do Mar.

Em uma conversa com Amanda, na madrugada desta segunda-feira (13), Cristian contou sua versão. Ele disse ter vontade de ficar com Bruna. “Só que está todo mundo me julgando com essa parada. Me aproximei da Bruna porque, sim, tive interesse de ficar com ela. E é isso”.

Em seguida, ele se mostrou chateado por ser chamado pela atriz de "psicopata" e "nojento", após a confusão vir à tona. “Porque só ouviu o outro lado, o meu não. Te agradeço por tentar ouvir o meu”, agradeceu a Amanda.

Após a conversa, Cristian, que está abalado por ter toda a casa contra ele, ficou com lágrimas nos olhos.