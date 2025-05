Neymar compra mansão de R$ 5,5 milhões para Amanda Kimberlly e a filha

O jogador de futebol Neymar comprou uma mansão avaliada em R$ 5,5 milhões no Alphaville, em São Paulo, para Amanda Kimberlly, mãe da filha caçula dele, Helena, morar com a bebê.

A casa fica no mesmo condomínio onde Rafaella Santos, irmã do atleta, vive, e de quem Amanda é muito amiga. A informação é do portal Léo Dias.

Veja também Zoeira Angélica e Luciano Huck participam de retiro espiritual: 'Expandindo a consciência' Zoeira Ex-atriz mirim nega que tenha obrigado a mãe a morar nos Estados Unidos

Conforme o site, a casa tem cinco suítes, piscina, brinquedoteca, duas cozinhas, jardim vertical, adega e até banheira no quarto de Helena. O imóvel ainda foi planejado para receber uma horta e passará por uma reforma antes de Amanda e a filha se mudarem.

A compra da casa acontece em um momento que Neymar tenta aproximar Helena de Mavie, fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi, já que agora eles voltaram a morar no Brasil.