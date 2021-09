Ney Matogrosso confirma autoria de nude publicada no Instagram: 'Queria mandar por WhatsApp'

O mistério sobre a foto íntima publicada no Instagram de Ney Matogrosso no último domingo (29) foi resolvido: o cantor de 80 anos confirmou que a nude era dele e disse o post foi feito por engano.

Ney Matogrosso

Em entrevista à revista Veja, que será divulgada na edição de 8 de setembro, Ney conta que pretendia mandar a foto para um amigo, mas acabou errando a rede social.

"Queria mandar por WhatsApp, mas apertei o botão errado e publiquei por engano", confirma o artista.

Nude viralizada

A foto de um órgão genital masculino — que agora sabemos que pertence a Ney Matogrosso —, ficou no ar por cerca de 10 minutos no Instagram do cantor. Foi o tempo suficiente para prints.

Nos comentários da publicação, seguidores do artista duvidavam se foi o cantor mesmo que postou o nude. Outros apontavam ataque hacker.

Minutos depois da foto polemica ser apagada, o perfil do cantor postou a foto de um gato preto.