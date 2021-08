Ney Matogrosso publica nude no Instagram e movimenta redes sociais

Um assunto que tomou de conta das redes social foi uma nude publicada no perfil do Instagram de Ney Matogrosso, 80, na noite de domingo (29). Na conta do cantor foi postada a foto de um órgão genital masculino.

Após dez minutos no ar, a publicação foi removida. O cantor ainda não comentou sobre o caso.

Nos comentários da publicação, seguidores do artista duvidavam se foi o cantor mesmo que postou o nude. Outros apontavam ataque hacker.



Minutos depois da foto polemica ser apagada, o perfil do cantor postou a foto de um gato preto.

Veja tweets sobre foto de Neymatogrosso: