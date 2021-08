Caio Castro nega rumores de traição após fim de relacionamento com Grazi Massafera

Na manhã deste domingo (29), o ator Caio Castro apareceu nos stories do seu Instagram para desmentir os rumores de uma suposta traição durante o namoro com Grazi Massafera. O ex-casal, que estava juntos desde 2019, revelou o término do relacionamento ainda neste sábado (28).

Durante o desabafo, Caio ressaltou o quanto o casal era discreto e pediu que não inventassem mentiras contra ele.

Caio Castro Ator “Nunca fomos de falar da nossa relação, nunca expusemos muita coisa sobre nós. E não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa de falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos antes de mais nada nosso amor"

O desabafo ocorreu após uma matéria do colunista Leo Dias, que afirmou que Caio já teria um novo amor, a atriz Larissa Bonesi. De acordo com o jornalista, a atriz conversa frequentemente com Caio, via FaceTime, e já havia ficado com o ator no passado.

"Se eu puder pedir alguma coisa gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando. Eu e Grazi. Boa semana a todos", concluiu Caio.

Grazi Massafera também se pronunciou

A atriz Grazi Massafera também falou sobre o fim do namoro com Caio Castro em entrevista à revista Ela do jornal O Globo deste domingo (29).

Grazi Massafera Atriz "Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história"

A atriz e Caio estavam juntos há quase dois anos e o romance se tornou público em setembro de 2019 quando eles viajaram juntos e foram flagrados curtindo o Rock in Rio.