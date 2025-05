Nayara Macedo, presa por venda de perfumes falsos, já disse ter se relacionado com Neymar

A influenciadora digital Nayara Macedo, também conhecida na internet como Any Awuada, foi presa na última quarta-feira (21), em Mogi das Cruzes, São Paulo, suspeita de integrar um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados, com comercialização por meio das redes sociais.

Anteriormente, ela já tinha se envolvido em outra polêmica com Neymar. Em março deste ano, a influencer disse que estava com o jogador de futebol em uma festinha particular, no interior de São Paulo, e teria transado com ele e mais uma pessoa ao mesmo tempo. Na época, a assessoria do atleta negou que ele estivesse na festa.

Após virar notícia pelo suposto envolvimento com o jogador, Nayara investiu em conteúdos nas redes sociais. Ela afirmou ser acompanhante de luxo, fazia vídeos relatando detalhes da profissão e ainda mantém um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto.

No Instagram, ela tem mais de 490 mil seguidores. Nayara costuma publicar imagens de viagens, momentos em lancha com amigas, registros na praia e em hotéis.