My Chemical Romance lança música inédita e anuncia turnê mundial; ouça

Para a alegria dos fãs, a banda My Chemical Romance lançou um novo single. Após oito anos sem músicas inéditas, a “The Foundations of Decay” marca a antecipação da turnê do grupo, que começa na semana que vem na Inglaterra.

A última canção inédita lançada pela banda foi em 2014, com a coletânea de sucessos May Death Never Stop You.

Ouça nova música

Retomada de shows

Após hiato, o grupo fez um show de reunião em dezembro de 2019, quando anunciou que retornaria aos palcos no ano seguinte.

Em 2020, no entanto, com a pandemia da Covid-19, os shows precisaram ser remarcados.

Liderado pelo vocalista Gerard Way, o My Chemical Romance está pronto para retomar a agenda de shows e inclusive será headliner de festivais mundiais como Riot Fest, em setembro.