Músico Hermeto Pascoal morre aos 89 anos

O multi-instrumentista Hermeto Pascoal, o 'bruxo' da música instrumental, morreu na noite deste sábado (13) aos 89 anos no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde estava internado.

A causa da morte não foi revelada e confirmada nas redes sociais do artista. Conforme a publicação, o alagoano fez a passagem ao lado da família e de parceiros musicais.

"No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva", destacou a publicação.

O grupo de Hermeto era o Nave Mãe, que fez a apresentação neste sábado no Festival Acessa BH, na capital mineira. A presença do multi-instrumentista foi suspensa na última quinta-feira (11) "por motivos de saúde".

Quem era Hermeto Pascoal?

Segundo informações do jornal O Globo, Hermeto nasceu em Lagoa da Canoa em 1936, à época distrito de Arapiraca, no interior alagoano. Venceu três vezes o Grammy Latino e mostrou que é possível fazer músicas de complexidade sonora utilizando elementos do dia a dia das pessoas, como panelas, chaleiras e até animais.

Considerado autodidata e intuitivo, Hermeto esteve ligado à música desde a infância, mas começou a escrever partituras só nos anos 1980, depois dos 40 anos de idade.

Em plena atividade, Hermeto fez uma turnê pela Europa entre o fim de julho e a metade de agosto. Em junho, no Circo Voador, tradicional casa de shows no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, o artista fez a última apresentação dele no Brasil.

"Quando subo no palco, não tenho idade. O corpo pode ser de 88, mas a alma vira menino de novo. A música é a vida. Se estou respirando, já estou fazendo som. Quando tomo água, também. Até o silêncio tem ritmo. Para mim, música é brincadeira de criança: tudo junto, sem fronteira", disse Hermeto em entrevista ao jornal O Globo.