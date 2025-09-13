Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Músico Hermeto Pascoal morre aos 89 anos

Conhecido como o 'bruxo' dos sons, o artista ganhou três vezes o Grammy Latino

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto que contém o multi-instrumentista Hermeto Pascoal
Legenda: 'Bruxo' Hermeto Pascoal morre aos 89 anos no Rio de Janeiro
Foto: TV Brasil/Divulgação

O multi-instrumentista Hermeto Pascoal, o 'bruxo' da música instrumental, morreu na noite deste sábado (13) aos 89 anos no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, onde estava internado.

A causa da morte não foi revelada e confirmada nas redes sociais do artista. Conforme a publicação, o alagoano fez a passagem ao lado da família e de parceiros musicais.

"No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva", destacou a publicação.

O grupo de Hermeto era o Nave Mãe, que fez a apresentação neste sábado no Festival Acessa BH, na capital mineira. A presença do multi-instrumentista foi suspensa na última quinta-feira (11) "por motivos de saúde". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Vivian Jenna Wilson, filha trans de Elon Musk, estreia como modelo na Semana de Moda de NY

teaser image
Zoeira

Priscilla canta música inédita e faz feat com Fat Family no The Town

Quem era Hermeto Pascoal?

Segundo informações do jornal O Globo, Hermeto nasceu em Lagoa da Canoa em 1936, à época distrito de Arapiraca, no interior alagoano. Venceu três vezes o Grammy Latino e mostrou que é possível fazer músicas de complexidade sonora utilizando elementos do dia a dia das pessoas, como panelas, chaleiras e até animais.

Considerado autodidata e intuitivo, Hermeto esteve ligado à música desde a infância, mas começou a escrever partituras só nos anos 1980, depois dos 40 anos de idade.

Em plena atividade, Hermeto fez uma turnê pela Europa entre o fim de julho e a metade de agosto. Em junho, no Circo Voador, tradicional casa de shows no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, o artista fez a última apresentação dele no Brasil.

"Quando subo no palco, não tenho idade. O corpo pode ser de 88, mas a alma vira menino de novo. A música é a vida. Se estou respirando, já estou fazendo som. Quando tomo água, também. Até o silêncio tem ritmo. Para mim, música é brincadeira de criança: tudo junto, sem fronteira", disse Hermeto em entrevista ao jornal O Globo.

 

Assuntos Relacionados
Foto que contém o multi-instrumentista Hermeto Pascoal
Zoeira

Músico Hermeto Pascoal morre aos 89 anos

Conhecido como o 'bruxo' dos sons, o artista ganhou três vezes o Grammy Latino

Redação
Há 1 hora
Vivian fala ao microfone sobre a estreia nas passarelas
Zoeira

Vivian Jenna Wilson, filha trans de Elon Musk, estreia como modelo na Semana de Moda de NY

Jovem desfilou com look inspirado no concurso Miss USA

Redação
Há 2 horas
Priscilla se apresenta no palco The One do The Town
Zoeira

Priscilla canta música inédita e faz feat com Fat Family no The Town

Festival entrou no seu penúltimo dia com foco no pop feminino

Redação
13 de Setembro de 2025
bruce willis
Zoeira

Acidente de Bruce Willis em 'Duro de Matar' pode ter contribuído para doença do ator, diz esposa

Ator foi diagnosticado com demência em 2023

Redação
13 de Setembro de 2025
Carmen Lúcia ao lado da cantora Alcione em evento do CNJ
Zoeira

Web relembra meme de Alcione com Cármen Lúcia após julgamento de Bolsonaro

Cantora virou assunto entre publicações de apoiadores da extrema-direita nas redes sociais

Redação
13 de Setembro de 2025
MC Livinho em foto com camisa branca e copo na mão
Zoeira

MC Livinho atualiza estado de saúde após perfuração do pulmão e diz ainda sentir dores de acidente

Cantor estava trafegando em uma moto no último dia 29 de julho quando foi atingido por um veículo

Redação
13 de Setembro de 2025
Casal de influenciadores Virgínia e Zé Felipe abraçados
Zoeira

Após divórcio, Virginia e Zé Felipe rompem sociedade em agência de influência digital

Filho de Leonardo fica com a Talismã Music, enquanto influenciadora tem uma nova agência digital

Redação
13 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Samir pede para levar um amigo para o sítio.

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião.

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Jaques deduz que foi usado por Olívia.

A. Seraphim
13 de Setembro de 2025
Apresentadora de TV Rafa Brites
Zoeira

Apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo nos Estados Unidos

O caso ocorreu nessa sexta-feira (12)

Redação
13 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025