Mulher mais rica do mundo fala sobre levar vida simples: 'Não vivo em uma mansão'

Com patrimônio avaliado em R$ 520 bilhões, Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal, foi eleita pela Forbes a mulher mais rica do mundo. No entanto, ela explicou que prefere levar uma vida mais simples.

“Sei que sou privilegiada, mas, como podem ver, não vivo numa mansão. Não somos colecionadores de quadros nem uso joias”, disse Françoise, em entrevista à “Le M Magazine”, do jornal “Le Monde”.

A mulher mora em um apartamento num prédio de dois andares e janelas grandes, no bairro parisiense de Saint James, na cidade de Neuilly-sur-Seine.

“Se alguém quisesse se casar comigo só porque eu tinha dinheiro, eu teria percebido. Esperei muito tempo pelo meu marido e sei que não foi o dinheiro que o atraiu: nos conhecemos desde que usávamos fraldas”, disse ainda à publicação.

A mãe de Françoise, Liliane, era herdeira de Eugène Schueller, que fundou a L'Oréal em 1909 após descobrir uma tintura de cabelo inovadora.

Durante a infância, ela chegou a ser educada em casa, já que os pais tinham receio de que a menina fosse sequestrada devido a sua riqueza.

Nos momentos de lazer, a empresário evita eventos sociais, e prefere ficar em casa tocando piano e escrevendo. Ela já produziu obras sobre a Bíblia e a genealogia dos deuses gregos.