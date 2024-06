Preta Gil lamenta ausência do festival ‘Salve o Sul’ após ser internada

A cantora Preta Gil lamentou não poder participar do festival “Salve o Sul”, no domingo (9), evento que contou com a apresentação de diversos artistas brasileiros e arrecadou fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela cancelou sua participação após ter sido internada com infecção urinária.

“Parabéns, Luísa Sonza, por liderar esse projeto lindo. Muito orgulho de você e de todos os amigos envolvidos. Estou com muita pena de não poder estar aí”, escreveu a artista nos Stories.

Preta foi internada na última sexta-feira (7) para tratar a infecção, em uma clínica no Rio de Janeiro. No sábado (8), a equipe da artista informou que ela estava bem, recebendo cuidados médicos, mas ainda sem previsão de alta.

A infecção de Preta foi causada por um cálculo renal. Além da apresentação no “Salve o Sul”, a artista também cancelou um show no festival “Presença”, no Circo Voador, no Rio.