Mulher do jogador Icardi, atacante do PSG, anuncia divórcio após perdoar traição

O casamento entre a influenciadora Wanda Nara e o jogador Mauro Icardi parece ter chegado ao fim, mesmo após afirmações dela de que teria perdoado um caso de infidelidade do atacante do Paris Saint-Germain.

"Estou sozinha. Quero ficar bem para continuar trabalhando. Não quero mais saber de nada disso", declarou Wanda em entrevista à apresentadora Yanina Latorre, do programa 'Los Ángeles de la Mañana'.

Na semana passada, em publicação no Instagram, Wanda chegou a dizer que o assunto havia sido encerrado e que eles retomariam o matrimônio após desistência do divórcio.

Legenda: O último registro de Wanda em uma partida do PSG foi feito há seis dias Foto: reprodução/Instagram

"O importante é que nós dois tivemos a liberdade de encerrar nossa história de 8 anos, mas com a alma cansada de chorar, nos escolhemos novamente. Te amo, Mauro Icardi", disse na ocasião. A publicação, no entanto, foi excluída das redes sociais.

Relacionamento anterior

Ainda na quinta-feira (5), Wanda publicou foto curiosa nos Stories do Instagram. Em um dos registros, a influenciadora compartilhou imagem dos filhos com o ex-marido, o jogador Maxi López, e a atual namorada dele.

Legenda: Wanda publicou foto dos filhos, do ex-marido e da atual namorada dele Foto: reprodução/Instagram

A foto chamou atenção por conta das circunstâncias relacionadas ao término entre Wanda e Maxi López, que era amigo de Icardi. Segundo relatos de 2013, Wanda teria traído Maxi enquanto ainda era casada e iniciado o envolvimento amoroso com Icardi.

No futebol

Por conta da crise com Wanda, Icardi chegou a perder dois jogos do PSG nesta temporada, após alegar "motivos particulares" para não ser relacionado nas partidas. Além disso, ele excluiu a conta pessoal no Instagram.

Wanda, no entanto, manteve o perfil e já conseguiu mais de três milhões de seguidores em meio à polêmica. Agora, a ex-modelo possui a marca de 10 milhões de pessoas que a acompanham na rede social.