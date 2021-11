Chris Pratt é criticado por 'esquecer' filho mais velho em postagem no Instagram

O ator Chris Pratt foi alvo de críticas por um post feito sobre a companheira no Instagram, nesta quinta-feira (3). Na tentativa de fazer uma postagem engraçada à esposa Katherine Schwarzenegger, filha de Arnold Schwarzenegger, o astro da Marvel foi acusado por internautas de objetificar a mulher e ainda de desmerecer o filho do primeiro casamento.

O americano fez elogios à esposa e ainda deu a entender que pouco ajuda nas tarefas de casa: "Ela me deu uma vida incrível, uma filha linda e saudável, ela mastiga tão alto que às vezes eu coloco meus fones de ouvido para abafar, mas isso é amor! Ela me ajuda com tudo. Em troca, periodicamente, abro um pote de picles. Essa é a troca (...)".

Legenda: Publicação de Chris Pratt sobre esposa Foto: Reprodução/Instagram

Crhis Pratt é pai de Jack, fruto do casamento com a atriz Anna Faris, um garoto que sofre com problemas de saúde desde o nascimento. O filho mais velho do ator nasceu prematuro e precisou ficar por um mês em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Atualmente, segundo o site britânico Daily Mail, o pequeno de nove anos sofre com problemas de visão e nos músculos das pernas.

Chris Pratt também comparou a relevância da esposa a um card de beisebol. "Meu maior tesouro ao lado do meu card do Ken Griffey Jr. [astro do beisebol] (...) É o aniversário dela em 6 semanas. Então, se eu não conseguir nada para ela, eu vou dizer a ela para olhar para este post. Te amo, querida", completou.

Veja comentários de usuários do Twitter: