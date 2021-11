Julia Gama, atual Miss Brasil, é desconvidada da edição 2021 de premiação

A Miss Brasil 2020, Julia Gama, revelou no Instagram que foi desconvidada para a final do concurso Miss Brasil 2021. Em postagem no Instagram, nesta quinta-feira (4), ele contou que recebeu um e-mail dispensando a presença dela do evento. Anualmente, por tradição, a atual Miss entregue a coroa para a sua sucessora após desfilar e discursar na grande final do evento.

"Esta foi a decisão da Organização do Miss Universo Brasil, que após haver formalmente me convidado para participar do evento, há poucos dias atrás me enviou um novo e-mail dispensando minha presença. Como eles não deram explicações do porquê de tal decisão me resta respeitar a decisão deles mesmo sem entendê-la", declarou a Julia Gama.

Legenda: Publicação de Julia Gama em rede social Foto: Reprodução/Instagram



A atual Miss Brasil falou ainda sobre a divergência de opiniões com a organização da direção do evento. "Não posso dizer que sou indiferente a esta situação porque não sou. Eu dediquei tudo de mim ao título de Miss Universo Brasil para representar para o mundo a Organização Miss Universo Brasil, a cada um de vocês e o Brasil da melhor forma que eu poderia fazer. E mesmo que compartilhássemos de opiniões distintas e, até mesmo, valores conflitantes, eu acredito que juntos, eu e a Organização do Miss Universo Brasil realizamos um trabalho incrível juntos, que nos rendeu inclusive o título de Vice Miss Universo".

Julia Gama Miss Brasil 2020 E é olhar para tudo vivido até aqui, que me deixa triste não poder encerrar este ciclo como manda o protocolo e a tradição do Miss Brasil: com um desfile digno, um discurso de despedida e coroando minha sucessora

Apesar da situação de conflito, Julia Gama pediu apoio dos seguidores para a próxima revelação do Miss Brasil. "Com a minha consciência tranquila, de ter feito o meu melhor, de ter sido fiel aos meus valores e de sim, ter por vezes errado, mas aprendido com meus erros, eu abro mão do meu ego (que gostaria de viver este momento especial de despedida), e digo que desejo o melhor ao evento e o sucesso da nossa nova Miss Universo Brasil. Porque antes de querer brilhar como pessoa, eu quero que o Brasil brilhe: então convido todos vocês a torcerem por ela como torceram por mim", finalizou.

Apoio de participantes

A postagem de Julia Gama recebeu mais de 9 mil comentários no Instagram. Fãs e amigos famosos da Miss Brasil lamentaram o ocorrido e desejaram força a modelo.

Jakelyne Oliveira, Miss Brasil 2013, disse: "que notícia triste, mas não se abale com isso. Você representou nosso país lindamente e temos muito orgulho de toda sua trajetória! Você brilhará muito mais e nada e nem miguem conseguirá apagar o seu brilho. Nossa eterna Miss Brasil 2020 e vice Miss Universo".

Melissa Gurgel, Miss Brasil 2014, também deixou mensagem de encorajamento para Julia Gama. "Que Deus continue abençoando você, te iluminando por onde você for. Tenha certeza que você nos encheu de orgulho, nos representou e nos representa de uma forma linda e com certeza o que Deus tem pra sua vida ainda são planos maravilhosos".