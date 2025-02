Morre Tony Roberts, astro da Broadway e ator conhecido pelos filmes de Woody Allen

Tony Roberts, conhecido por atuar em peças, musicais e filmes do diretor Woody Allen, morreu nessa sexta-feira (7), aos 85 anos. O falecimento do ator foi anunciado no The New York Times pela filha dele, Nicole Burley.

Nos palcos, Roberts esteve em clássicos musicais da Broadway como, por exemplo, "How Now, Dow Jones" (1967) e "Sugar" (1972). Ele também participou do elenco das produções teatrais "Xanadu" (2007) e "The Royal Family" (2009).

Dirigido por Woody Allen, seu amigo, o ator participou de "Annie Hall" (1977), "Stardust Memories" (1980), "A Midsummer Night's Sex Comedy" (1982) e "Radio Days" (1987).

Ele foi indicado duas vezes ao Tony Award por "How Now, Dow Jones" e "Play It Again, Sam".

Vida pessoal

Roberts nasceu em outubro de 1939, em Nova York. Ele estudou na High School of Music and Art e se formou na Northwestern University, em Illinois.

O ator era divorciado de Jennifer Lyons, com quem teve a filha Nicole Burley.