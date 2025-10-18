Morre Sam Rivers, baixista e fundador do Limp Bizkit, aos 48 anos

Morreu, neste sábado (18), aos 48 anos, o baixista Sam Rivers, um dos fundadores da banda de nu metal Limp Bizkit. A morte foi confirmada pela banda através das redes sociais. A causa, no entanto, não foi revelada.

O músico enfrentava já há anos complicações de saúde em decorrência de uma doença hepática - Rivers era adepto do consumo excessivo de álcool, e chegou inclusive a passar por um transplante de fígado, resultando em um afastamento das atividades com o Limp Bizkit, entre 2015 e 2018.

Confira a nota oficial da banda:

"Hoje perdemos nosso irmão. Nosso companheiro de banda. Nosso batimento cardíaco. Sam Rivers não era apenas o nosso baixista — ele era pura magia. O pulso sob cada música, a calma no caos, a alma no som. Desde a primeira nota que tocamos juntos, Sam trouxe uma luz e um ritmo que nunca poderiam ser substituídos. Seu talento era natural, sua presença inesquecível, seu coração enorme. Compartilhamos tantos momentos — selvagens, silenciosos, lindos — e cada um deles foi mais especial porque Sam estava lá. Ele era um ser humano único. Uma verdadeira lenda das lendas. E seu espírito viverá para sempre em cada groove, em cada palco, em cada memória. Nós te amamos, Sam. Estaremos com você, sempre. Descanse em paz, irmão. Sua música nunca acaba. Fred, Wes, John & DJ Lethal.”

Veja também Zoeira Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, morre aos 74 anos Zoeira Morre Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal, aos 76 anos

HIT MUNDIAL

O Limp Bizkit é famoso, dentre outras, pela versão que gravou do tema da franquia "Missão Impossível", clássico riff reproduzido em toda e qualquer rodinha despretensiosa de violão. O single "Take a Look Around', foi lançado em 2000 e gravado para a trilha sonora do segundo filme da franquia estrelado por Tom Cruise.



O álbum "Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water", em que o hit saiu como um dos singles, inclusive, completou 25 anos de lançamento na última sexta-feira (17).

Relembre a música:

O baixista fundou a banda junto com o vocalista Fred Durst, em 1994, misturando rap e metal. Os dois trabalhavam em shopping, em Jacksonville, quando se conheceram. Rivers, o caçula da banda, apresentou Durst ao baterista John Otto. Depois, entraram para o grupo o guitarrista Wes Borland e o DJ Lethal, completando a formação.

A banda está com turnê marcada para a América do Sul neste segundo semestre, e tem show agendado em São Paulo, para 20 de dezembro, no Allianz Parque.