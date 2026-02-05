Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Al Pacino no Brasil

O ator e dublador Ricardo Schnetzer, voz de artistas como Al Pacino, Tom Cruise e Richard Gere, morreu, nessa quarta-feira (4), aos 72 anos. A notícia foi confirmada pelo sobrinho de Ricardo, que se despediu do familiar por meio de publicação nas redes sociais.

"Fico feliz por ter tido a oportunidade de te mostrar como a vida pode ser mais leve através do humor. Eu sei que, às vezes, eu enchia o saco, mas era só para te ver feliz", escreveu Victor Vaz como legenda em um vídeo do tio.

Schnetzer havia sido diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença degenerativa capaz de afetar diretamente o sistema nervoso, ocasionando paralisia motora irreversível.

Veja também Zoeira Rock In Rio anuncia duas bandas para o Dia do Rock; confira Zoeira Ana Paula Renault alfineta Maxiane após ser barrada da Festa do Líder

Na publicação de Victor, fãs deixaram mensagens carinhosas de despedida. "O senhor me ajudou nos meus estudos para me tornar dublador, e se hoje estou seguindo esse caminho é por sua causa, por ter acreditado em mim quando nem eu mesmo acreditava", finalizou o sobrinho no texto.

O artista passava por tratamento contra a doença, e uma vaquinha chegou a ser disponibilizada para ajudá-lo com os custos. A meta de arrecadação era de R$ 200 mil e havia chegado a pouco mais de R$ 118 mil.

História na dublagem

Carioca, Schnetzer nasceu no dia 13 de abril de 1953 e começou na carreira como dublador em 1970.

Ele foi responsável pela voz de Al Pacino em filmes clássicos como "O Poderoso Chefão" e "Scarface", além de ter dublado Nicolas Cage em sucessos como "A Cor do Dinheiro", "A Chance" e outros.