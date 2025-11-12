Diário do Nordeste
Meryl Streep e Anne Hathaway brilham no teaser de 'O Diabo Veste Prada 2'

Sequência chega aos cinemas em maio de 2026.

Redação
O primeiro teaser de “O Diabo Veste Prada 2” foi divulgado nesta quarta-feira (12) e já movimentou os fãs do clássico fashion. Embalado por “Vogue”, de Madonna, o vídeo reúne novamente Meryl Streep e Anne Hathaway nos papéis icônicos de Miranda Priestly e Andy Sachs.

O elenco original também está de volta: Emily Blunt e Stanley Tucci reprisarão seus papéis, enquanto Kenneth Branagh entra na trama como o marido de Miranda. A estreia está marcada para 1º de maio de 2026.

De acordo com a Variety, a continuação mostrará Miranda tentando manter seu prestígio como editora-chefe da Runway em um mercado cada vez mais digital. O enredo promete um confronto direto com Emily Charlton (Blunt), agora uma poderosa executiva de um conglomerado de luxo, justamente o tipo de anunciante que a revista precisa para sobreviver.

Nas redes sociais, o perfil oficial do filme brincou com uma das frases mais marcantes do universo da moda:

“Uma sequência? Para a primavera? Inovador. Emily Blunt e Stanley Tucci retornam em O Diabo Veste Prada 2, nos cinemas em 1º de maio de 2026”.

Encontro no elevador

O teaser exibe um reencontro cheio de tensão entre Miranda e Andy dentro de um elevador, uma inversão simbólica da famosa cena do primeiro filme, quando todos se apressavam para abrir caminho à temida editora.

Duas décadas após o lançamento original, a sequência promete misturar nostalgia, humor ácido e novas dinâmicas de poder. Além dos veteranos, Lady Gaga também foi confirmada no elenco, aumentando ainda mais a expectativa para o retorno de um dos maiores fenômenos do cinema fashion.

