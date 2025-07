Mercúrio Retrógrado em Leão 2025: saiba como aproveitar esta fase para crescer com consciência

A temporada de Mercúrio retrógrado em Leão começa nesta sexta-feira (18) e vai até 11 de agosto. É um período que costuma gerar atrasos, mal-entendidos e falhas tecnológicas — mas também oferece a chance de rever caminhos, reavaliar escolhas e resgatar partes de si que estavam esquecidas.

O que significa o Mercúrio retrógrado?

Mercúrio retrógrado é o nome dado ao movimento aparente do planeta quando, da Terra, parece andar para trás. Três vezes por ano, esse fenômeno acontece e costuma afetar comunicação, tecnologia, transportes e acordos. É comum haver confusões, mensagens mal interpretadas ou encontros desmarcados.

Mas, astrologicamente, este movimento é simbólico: ele nos convida a olhar para dentro, rever ideias e ajustar rotas. E quando acontece no signo de Leão, esse convite ganha um tom emocional e criativo.

Mercúrio retrógrado em Leão: o que esperar?

Leão é o signo do brilho pessoal, da autenticidade e da expressão criativa. Com Mercúrio retrógrado nesse signo, somos chamados a refletir sobre como temos usado nossa voz, imagem e presença.

Os principais desafios dessa fase incluem:

Dificuldades de comunicação, especialmente em conversas mais emocionais ou impulsivas;

Falhas tecnológicas, como travamentos, extravios de mensagens e erros em publicações;

Ego ferido, necessidade de validação, reações exageradas;

Retorno de pessoas do passado e revisões de projetos criativos.

Mas também há oportunidades:

Reescrever projetos, falas e ideias com mais maturidade;

Curar feridas ligadas à autoestima e expressão;

Resgatar talentos esquecidos e criar com mais verdade;

Retomar relações importantes com outro olhar.

Legenda: Quando o fenômeno acontece no signo de Leão ganha um tom emocional e criativo Foto: STEKLO/Shuttertsock

Como aproveitar Mercúrio retrógrado em Leão?

Mesmo que seja um período instável, você pode transformar Mercúrio retrógrado em um tempo de autoconhecimento. Algumas dicas importantes:

Evite iniciar projetos muito ousados ou assinaturas importantes até 11 de agosto;

Faça backup de arquivos, revise contratos e cheque agendas com atenção;

Reflita antes de responder impulsivamente. Leão pode inflamar emoções;

Use o período para retomar algo que você amava fazer e deixou para trás;

Escute conversas do passado com outros ouvidos. Elas podem conter chaves para o futuro.

Quais signos serão mais afetados?

Leão, Aquário, Touro e Escorpião sentem com mais força essa retrogradação, já que fazem parte da cruz fixa. Gêmeos e Virgem, regidos por Mercúrio, também percebem com intensidade os efeitos, especialmente nas áreas práticas da vida.

Mas todos os signos são impactados. Veja abaixo o que observar:

Áries: revire paixões antigas e cuide da impulsividade ao falar;

revire paixões antigas e cuide da impulsividade ao falar; Touro: reveja assuntos familiares ou domésticos com paciência;

reveja assuntos familiares ou domésticos com paciência; Gêmeos: atenção a mal-entendidos em tarefas cotidianas e estudos;

atenção a mal-entendidos em tarefas cotidianas e estudos; Câncer: autoestima e finanças pedem revisão;

autoestima e finanças pedem revisão; Leão: momento de revisar a própria imagem e forma de se expressar;

momento de revisar a própria imagem e forma de se expressar; Virgem: tempo de silenciar a crítica interna e curar padrões mentais;

tempo de silenciar a crítica interna e curar padrões mentais; Libra: antigas amizades podem reaparecer e trazer ensinamentos;

antigas amizades podem reaparecer e trazer ensinamentos; Escorpião: reflexões sobre carreira e propósito ganham força;

reflexões sobre carreira e propósito ganham força; Sagitário: revise crenças e planos futuros com cuidado;

revise crenças e planos futuros com cuidado; Capricórnio: reorganize recursos compartilhados e acordos financeiros;

reorganize recursos compartilhados e acordos financeiros; Aquário: relações e parcerias pedem diálogo profundo;

relações e parcerias pedem diálogo profundo; Peixes: saúde emocional e rotinas precisam de atenção.

Quando as coisas melhoram?

No dia 31 de julho, Mercúrio faz um alinhamento especial com o Sol, chamado de cazimi. Esse é um momento de clareza, como se uma luz fosse acesa no meio do caos. Depois disso, as revisões começam a fazer mais sentido e poderemos perceber melhor o que precisa ser deixado para trás — e o que pode ser resgatado.

Conclusão: brilhe com consciência

Mercúrio retrógrado em Leão não é um castigo, mas um chamado. Em vez de apenas falar, escute. Em vez de expor, sinta. Em vez de se mostrar, se conheça.

Há um brilho que nasce do silêncio, e uma presença que cresce na pausa.

Aproveite esse ciclo para reconectar-se com sua verdade interior e deixar que, quando Mercúrio voltar ao movimento direto, sua voz venha do coração — e não da pressa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.