Mauricio Mattar revela que sofreu um infarto ao ser processado pela filha

O ator e cantor Maurício Mattar, de 61 anos, revelou que foi processado duas vezes pela própria filha e que, em um dos momentos, chegou a sofrer um infarto por conta da herdeira. O assunto foi abordado em entrevista ao apresentador Ronnie Von, no programa "Companhia Certa", da RedeTV!.

Durante a atração, exibida no último sábado (14), o ator abriu o coração e comentou sobre um infarto sofrido em 2019. Na época, ele chegou a ser internado no Hospital Estadual de Bauru, no interior de São Paulo, antes de ser levado para a capital.

Maurício Mattar contou que o infarto foi motivado por questões emocionais. “O meu foi emocional. Foi sistema nervoso e hipertensão”, revelou o ator a Ronnie Von.

O ator, no entanto, não revelou qual das filhas o processou, nem o que motivou a ação na Justiça. “Eu tive isso porque eu tive uma filha, que por várias razões, acabou me processando por duas vezes”, reforçou.

“A primeira vez, eu fui avisado, a segunda foi de uma forma muito inesperada, eu não esperava que isso fosse acontecer novamente, e aquilo foi me tomando”, seguiu Maurício Mattar.

“Eu não percebi e o médico falou: ‘Você já vinha infartando há um mês. Tem alguma coisa te consumindo?’ E aí, uma situação de nervosismo, hipertenso, o coração disparou, fui a 21 de pressão”, pontuou o artista.

Maurício Mattar é pai de quatro filhos

Legenda: Maurício Mattar em fotos com os filhos Foto: Reprodução/Instagram

Hoje, Mattar está casado com a modelo Shay Dufau, de 33 anos. Eles se conheceram em 2016 através da filha do ator, Petra Mattar. As duas são amigas. Com ela, o cantor teve uma filha, Ilha Dufau Mattar, de 4 anos, sua caçula.

Petra é fruto do relacionamento de Maurício com a atriz Fabiana Sá. Em 1993, eles foram morar juntos e, em 1994, nasceu a terceira filha do ator. Maurício e Fabiana se separaram quatro anos depois.

Maurício Mattar namorou Flávia Graice, da renomada família de lutadores Gracie. Eles tiveram Rayra em 1991 e, no ano seguinte, se separaram. Por parte de mãe, Rayra é irmã de Kyra Gracie (casada com o ator Malvino Salvador).

Maurício também é pai de Luã Ramalho Mattar, de 36 anos, mais conhecido como Luã Yvys. Ele é fruto de seu casamento com Elba Ramalho. Os dois começaram a namorar em 1983, se casaram dois anos depois e tiveram o filho também dois anos depois. Eles se divorciaram em 1990.