Marcus Buaiz nega desavença com Wanessa e comenta relação com a ex: ‘muito respeito’

O empresário Marcus Buaiz negou que tenha desavenças com a ex-esposa, Wanessa Camargo, com quem se relacionou por 17 anos e tem dois filhos, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9. Em entrevista à Quem, Marcus disse que deseja que a artista, que está namorando Dado Dolabella, seja muito feliz.

“A Wanessa me deu as coisas mais importantes da minha vida que são os meus filhos. Nunca vou ter desavença com ela em qualquer lugar. Desejo que ela seja muito feliz. Ela estando feliz, meus filhos estarão felizes. A relação é de muito respeito. Tivemos uma história juntos como casal, que ficou no passado, mas vamos ter que dialogar sempre, porque nosso dialogo vai ser o futuro feliz dos nossos filhos”.

O empresário ainda falou que sente gratidão pelos ex-sogros, Zezé di Camargo e Zilu Godoi, e relembrou o período em que morou na casa deles, no início do relacionamento com Wanessa. “Morei em uma casa da família. Sou eternamente grato ao Zezé e a Zilu, eles são avós do José e do João. E o Zezé é um amigo que vou levar para a vida”.

Marcus explicou que ele e Wanessa têm guarda compartilha dos filhos: eles ficam sete dias com a mãe e sete dias com o pai. “E férias eles também sempre passam uma parte comigo. Tenho o privilégio de eles amarem muito o meu estado, o Espírito Santo. Às vezes, eles falam para mim que preferem ir para lá do que para a Disney".

Carreira de Wanessa

O empresário também falou sobre o ex-cunhado, Igor Camargo, que, com a separação, assumiu a carreira de Wanessa. Anteriormente, era o próprio Marcus que gerenciava os trabalhos da artista.

Marcus contou que conheceu Igor aos 12 anos. “Ele tinha a idade do José Marcus. Ele cresceu comigo. Fui padrinho de crisma dele. Tive um ciclo com a família Camargo, que considero muito vitorioso. Foram 17 anos juntos, e chegou um novo momento da minha vida e da vida dela. Tenho certeza que todos buscamos ser felizes. Quero muito ser feliz nesse campo sentimental, do amor na minha vida. E quero muito que ela seja também”, finalizou.

Wanessa e Marcus Buaiz confirmaram a separação em maio de 2022 em um post conjunto no Instagram.

Em seguida, já surgiram os rumores do possível affair da cantora com o ex-namorado Dado Dolabella. Em outubro, eles assumiram publicamente o romance e posaram pela primeira vez como um casal nos bastidores de um show que a artista fez em São Paulo.