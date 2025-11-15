Marcos Veras, Miá Mello e Raphael Ghanem são destaques no ‘Caldeirão com Mion’ deste sábado (15)

Os atores Marcos Veras, Miá Mello e Raphael Ghanem são os convidados da semana no quadro ‘Vai ou Não Vai?’ do "Caldeirão com Mion" deste sábado (15).

Os humoristas prometem divertir a plateia com histórias e palpites sobre o desfecho das situações propostas pela dinâmica. No game, eles analisam o comportamento das pessoas para tentar prever se uma ação continua — seja no palco ou nos vídeos exibidos.

Na parte musical, Marcos Mion recebe Claudia Leitte, que está lançando o álbum Especiarias. Ela apresenta a faixa “Se um dia chorei”, uma das novidades do novo trabalho, e conversa sobre a turnê intimista que está fazendo pelo país.

Claudia também entra na brincadeira do ‘Vai ou Não Vai?’, desafiando Veras, Miá e Ghanem com um dom curioso: a habilidade de mexer a orelha. Caberá aos humoristas — e à plateia — apostar se ela realmente consegue.

No ‘Caldeirão de Bons Exemplos’, o público conhece a história de Fátima Queiroz, de 72 anos, voluntária há quase três décadas na área pediátrica do Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela realiza oficinas com miçangas coloridas e dedica tempo e recursos para transformar o ambiente hospitalar em um espaço de criatividade e alívio para crianças e pais.

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' deste sábado (15)?

O programa vai ao ar a partir das 16h15, na programação da TV Globo.