Marcelo Antony realiza harmonização facial e mostra resultado na TV

Marcello Antony, de 59 anos, aceitou um desafio do programa Fofocalizando, do SBT, e passou por uma harmonização facil para rejuvenescimento. O resultado do procedimento foi ao ar na edição desta quarta (10).

Ao lado do repórter Everton Di Souza, conhecido como Fofoquito, o ex-ator global exibiu a nova aparência.

"Eu acho que a juventude está na cabeça, mas gostei bastante, não é um resultado imediato. Eu entendendo isso, fico mais tranquilo", respondeu Antony sobre se sentir mais jovem após a harmonização.

Veja também Zoeira Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show Zoeira Grávida, Iza anuncia fim do namoro com Yuri Lima e diz que foi traída por jogador

O programa exibiu imagens do ator de costas antes de apresentar o resultado ao grande público. "Que lindo! Ficou mais lindo do que já é", reagiu Cariúcha, uma das apresentadoras do Fofocalizando.

"Eu gostei bastante, eu vou fazer 60 anos, a gente tem que mexer. Eu trabalho com a imagem", refletiu o atual corretor de imóveis.

Nova profissão

Ainda durante a entrevista, o galã também destacou como está a vida fora do Brasil com o novo ofício: "Faz seis anos que eu estou morando em Portugal. Eu fui a convite de uma emissora para fazer uma telenovela".

"Eu ajudei amigos a mudar em Portugal, procurei apartamento, e, em uma dessas visitas, eu conheci um brasileiro que me fez um convite formal para trabalhar com isso", acrescentou Marcelo.

Ele afirmou ainda que não pretende abandonar a carreira consagrada na atuação, mesmo admitindo que não tem interesse em trabalhar em um projeto qualquer na televisão.

"Eu estou aberto a tudo, não depende de mim trabalhar nas novelas, eu dependo de convites. Antes de eu me tornar corretor, eu já estava muito seletivo nas minhas escolhas", explicou. "Como eu já fiz muitos personagens, não é qualquer coisa que me desafia. Ser corretor me desafia. Eu vou ser ator até morrer. Ser corretor de imóveis não atrapalha, só agrega", finalizou Antony.