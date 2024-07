Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show

Dona Geni deve ser a próxima eliminada do reality show 'A Grande Conquista 2', da Record TV, na noite desta quarta-feira (10). Ela, que está na Zona de Risco com Felippe, Liziane e Kaio, recebeu apenas 17,7% dos votos do público na enquete do Diário do Nordeste para permanecer na competição. Ela teve apenas 3,6 mil de 20,8 mil votos totais.

Depois dela, o menos votado para ficar na casa é Fellipe com 20% dos votos, cerca de 4,1 mil votos. Liziane por sua vez, tem 28,9% dos votos favoráveis para ficar.

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Da berlinda quádrupla, Kaio aparece como o mais querido do público para permanecer no reality, com 6,9 mil votos, representando 33,4% do total.

Formação da Zona de Risco

Durante a formação da última Zona de Risco, Fellipe revelou que não esperava a indicação dos Donos. Na votação da cabine secreta, Dona Geni foi a mais votada e ocupou a segunda vaga. A Dona da semana recebeu seis votos, contra três recebidos por Guipa. “Não esperava. Teve dois cabritos que pulou a cerca, mas as pessoas são assim mesmo”, declarou a zoneada.

Já na votação cara a cara, Lizi e Kaio, rivais declarados, empataram ao receber quatro votos cada. Logo depois, o poder do Hora do Faro foi revelado para Fellipe: “Ao fim da votação aberta, escolha dois moradores que deverão votar novamente em quem eles quiserem”. O policial escolheu Hideo e Taty Pink, ambos miraram em Lizi novamente. Com isso, a ex-peoa de A Fazenda somou seis votos e ocupou o terceiro lugar na Zona de Risco.