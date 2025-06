Maisa Silva e Gabigol se pronunciam sobre vídeo e rumor de romance

Maisa Silva, de 23 anos, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, de 28, romperam o silêncio e decidiram se manifestar sobre os rumores de que estariam vivendo um romance. Os dois foram flagrados saindo juntos de uma festa na madrugada do último sábado (21).

Os famosos saíam de um evento promovido por Dennis DJ no bairro Juá, no Rio de Janeiro. As imagens foram divulgadas pelo portal Leo Dias nesta quarta-feira (25) e acenderam um alerta de possível romance no ar.

Mas ao jornalista, Gabigol negou o affair. “Estávamos entre amigos, indo embora de uma festa. Nada de affair! Somos amigos! Não aconteceu nada e não fomos para o mesmo lugar”, defendeu o atleta.

Leo também entrou em contato com a atriz. Ela apenas confirmou a saída com o grupo, ressaltando que todos saíram juntos para um after em uma van entre amigos. “Estava com vários amigos e fomos todos juntos de van para um after. Mas nada relacionado a um affair ou relacionamento”, explicou a intérprete de Bia em "Garota do Momento".

Flagra em festa

O jornalista Leo Dias teve acesso a um vídeo que mostra o jogador do Cruzeiro e Maisa conversando ao pé do ouvido durante a festa.

Segundo as fontes de Leo, o atleta chegou ao evento acompanhado de dois seguranças. Maisa chegou um pouco mais tarde, acompanhada de duas amigas, e logo se aproximou de Gabriel.

O último relacionamento assumido pelo craque foi com Rafaella Santos, irmã de Neymar. Já Maisa se envolveu, recentemente, em rumores de um possível affair com outro jogador: Memphis Depay, astro do Corinthians.