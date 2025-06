A novela que conquistou o Brasil chega ao fim e sai da TV para entrar para a história

A novela "Garota do Momento” chega ao fim nesta sexta-feira (27) e vai deixar muita, muita saudade. O folhetim foi um verdadeiro sucesso, colecionando inúmeros elogios do público e da crítica, atraindo novos telespectadores, reaproximando os noveleiros, furando bolhas, conquistando os jovens e cravando seu lugar no ranking de novelas bem sucedidas. O segredo para isso, eu conto agora.

Um trabalho como esse, sem dúvidas, só acontece se feito por muitas mãos. São centenas e centenas de pessoas fazendo com que as engrenagens se movimentem, mas vou tomar a liberdade de falar, especificamente, de algumas pessoas sobre as quais terei propriedade, afinal, me orgulho de ter feito parte deste elenco e de ter acompanhado toda essa artesania.

O primeiro segredo está nas mentes brilhantes de Alessandra Poggi e sua equipe de roteiristas que construíram uma história capaz de unir os melhores clichês românticos das telenovelas, com uma mocinha doce e corajosa, um galã heroi e vilões que são verdadeiras estrelas, daquelas que a gente ama odiar. Tudo isso amarrado a uma sequência de subtramas interessantíssimas e com personagens cheios de camadas.

“Garota do Momento" trouxe para a televisão brasileira o sentido do renovo, o frescor das novas ideias. Mostrou que, ainda que se trate de uma novela de época, sempre há possibilidades para tratar de temas relevantes e atuais, como racismo, machismo, misoginia e LGBTfobia.

Sempre há formas de fazer com que o lúdico abra espaço para o debate, para a mudança, para a representação da vida.

Outro ponto forte é a direção de Jefferson De e a direção artística de Nathalia Grimberg, seguidos de uma equipe extremamente cuidadosa na temperatura de cada cena, nos detalhes da fotografia, da iluminação e na delicadeza da contação de cada história. Sem contar a equipe de caracterização com um preciosismo incrível sobre cada paleta de cores, cada cenário, cada figurino. Um chuá!

Criar a trilha sonora que vai embalar as cenas de uma novela é uma das tarefas mais difíceis, ainda mais quando se trata de uma novela de época, mas que beleza foi ouvir as canções escolhidas, que lindo ver uma trilha tão diversa, indo do rock ao samba. E como esquecer de “Mulher Tempestade”, música criada especialmente para emplacar a carreira de sucesso da personagem Lígia?

Como se não bastasse tudo isso, a novela me vem com um elenco primoroso, cheio de energia e paixão pelo trabalho.

Era tudo tão verdadeiro que o telespectador conseguia sentir o calor da energia vibrante, alegre, saudável e comprometida de cada um ali. Acho que quando um elenco vive em harmonia fora das câmeras, tudo flui, todos se doam ainda mais na construção dos personagens e o próprio público anseia por mais e mais. Prova disso são as pílulas criadas especialmente para redes sociais de alguns personagens da novela nesta última semana, inédito.

Garota do Momento é mesmo um novelão daqueles, do jeito que o brasileiro gosta. Nos fez torcer pelo amor de Beto e Beatriz, odiar o trio Maristela, Bia e Juliano, sofrer com Clarice, sentir a morte de Zélia, cantar com Lígia, rir com a família Sobral, desejar ser uma alfete da TV Ondas do Mar, se encantar com Iolanda, Ana Maria, Guto, Anita, Tereza, Alfredo, Érico, Marlene, Carlito, Celeste, Edu, Topete e até bater na boca de tanta fofoca na janela. Cala-te boca!

O momento da nossa Garota chega ao fim, mas agora ela é eterna na teledramaturgia e nos corações do Brasil.



*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor