A psicóloga e DJ Lumena, quinta participante eliminada do BBB 21, tomou um susto ao conhecer o número de votos que a cantora Karol Conká somou no paredão passado. A baiana foi direto para os estúdios da #RedeBBB conversar com Ana Clara Lima ao sair do reality.

"99,17%! Bateu o recorde!", revelou Ana Clara sobre Karol Conká, deixando Lumena de boca aberta. Na sequência, a apresentadora questionou se agora a ex-sister esperava ter sido eliminada.

A psicóloga baiana respondeu: "Eu acho que, pela minha jornada, fez sentido nesse momento porque eu me perdi um pouco do meu propósito inicial. Não só para o programa, mas da minha vida, que é de fato levar as minhas experiências com leveza, que é levar com alegria, levar com entrega, com gastação de onda".

Assista:



A baiana deixou o programa após ir para o paredão com Arthur e Projota. No dia da formação da berlinda, o rapper teve a chance de salvar a sister, já que ela foi indicada por Carla Diaz junto com Fiuk e Rodolffo através do Big Fone. O brother, no entanto, preferiu salvar o ator.

Lumena também avaliou a relação com outros participantes e revelou quem considerava seu segundo maior aliado no jogo, depois de Karol Conká: "Acho que Gil (Gilberto)", declarou ela, que ainda revelou abertamente: "Estou torcendo muito pelo Gil. A gente teve conversas muito profundas que me ajudaram muito. Ele teve um 'fairplay' comigo muito bom".