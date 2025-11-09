Luiz Cláudio & Giuliano relembram trajetória no 'Viver Sertanejo' deste domingo (9)

Em episódio gravado antes do anúncio de separação, a dupla Luiz Cláudio & Giuliano relembrou os primeiros passos e os desafios na carreira. A entrevista ocorreu durante o programa 'Viver Sertanejo', que vai ao ar às 10h05 de domingo (9). Comandado pelo cantor Daniel, o episódio contará com participação do músico Alexandre Pires, dono do projeto “Pagonejo Bão”.

Giuliano, paraense criado em Maringá, compartilhou que sua carreira começou com cinco anos, acompanhando os pais, que eram músicos. "Fazíamos shows em circos e parques de diversões. Aos 16 anos, vim para São Paulo cantar na noite”.

Devido às dificuldades, considerou desistir da música. No entanto, um encontro com Matogrosso & Mathias mudou tudo.

“Eu estava apertado, quase voltando para o Paraná. Numa noite em que toquei no bar, não dormi, fui andar na rua, no centro de São Paulo, e o Matogrosso passou na minha frente. Pedi uma oportunidade, e eles estavam, justamente, trocando de banda. Uma semana depois eu já estava tocando com eles.” Giuliano Músico

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

O programa 'Viver Sertanejo' começa às 10h05, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.

Apresentado por Daniel, o 'Viver Sertanejo' vai ao ar aos domingos, depois do 'Globo Rural'. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.